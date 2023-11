Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 23 novembre 2023

(Di venerdì 24 novembre 2023)TV: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Un Professore 2 ha totalizzato 3879 spettatori (18,98% di share) nel primo episodio e 3248 (19,63%) nel secondo. La puntata dello show Zelig su Canale5 ha conquistato in media 2865 spettatori (share 18,22%). La puntata del programma Le Iene Presentano: inside su Italia1 ha realizzato in media 1003 spettatori (6,74%); su Rai2 il film Borg-McEnroe ha portato a casa 370 spettatori (1,96%), mentre la puntata del programma Amore Criminale su Rai3 ha avuto 1092 spettatori (5,70%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ...

Nel 2024 cambieranno le regole delle classifiche musicali

... un brano scaricato a pagamento varrà 180 (e non più 130)premium. Ma naturalmente, tra ... il 40% dei teenager scopre nuova musica su TikTok (IFPI) e Mazza fa capire che si sta già ...

La nuova musica di Morgan e le troppe distrazioni che reprimono l’artista

Il nuovo singolo di Morgan Sì, certo l’amore, scritto assieme a Pasquale Panella, è la dimostrazione che con meno distrazioni l'artista sfornerebbe più musica di qualità.

Cgil e Uil in piazza, 'governo ascolti, troppi nodi irrisolti'

Cgil e Uil di nuovo in piazza per lo sciopero nelle regioni del Nord, nell'ambito della mobilitazione decisa dai due sindacati per cambiare la manovra e le politiche economiche e sociali messe in camp ...