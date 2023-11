Artigiano in Fiera | in vetrina eccellenze della provincia di Salerno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Milano, 24 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Ledisaranno inalla ventisettesima edizione diin, in programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre aMilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30. La più grande manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa sarà anche quest'anno un palcoscenico unico per aziende e prodotti dell'area dedicata alla Campania, presso il padiglione 1. In particolare, sono ventitrè gli attori del territorio che, grazie al sostegnoCamera di Commercio di, si presenteranno per nove giorni alla kermesse milanese. Il pubblico potrà scoprire prodotti tipici, a partire dal comparto agroalimentare: dal ...