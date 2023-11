Artigiano in Fiera | in vetrina eccellenze della provincia di Salerno

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) La ventisettesima edizione diinin programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre aMilano Ledisaranno inalla ventisettesima edizione diin, in programma da sabato 2 a domenica 10 dicembre aMilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30. La più grande manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa sarà anche quest’anno un palcoscenico unico per aziende e prodotti dell’area dedicata alla Campania, presso il padiglione 1. In particolare, sono ventitrè gli attori del territorio che, grazie al sostegnoCamera di Commercio di, si presenteranno per nove ...