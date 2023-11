Arsial e la formazione delle guardie ittiche | un passo avanti per la tutela delle acque interne nel Lazio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) Fiumicino – Ai Tavoli del Mare, e in particolare al Tavolo della Pesca, non si è parlato solo di mare e pescherecci, ma anche di, con la partecipazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Sube (Fipsas), in rappresentanzadella Regionee leL‘Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel) svolge un ruolo essenziale nellagiuratevolontarie, una componente vitale per la...