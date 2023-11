Arrivano a scuola gli Ispettori | come comportarsi in caso di intervista al personale | cosa fare e a cosa stare attenti

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 80 del 28 Marzo 2013, ricordiamo, ha emanato il regolamento per il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Il SNV valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. Il SNV si basa su una valutazione delle scuole orientata il miglioramento. In questo tipo di valutazione la restituzione dei risultati alle scuole può rappresentare lo stimolo per azioni correttive e per promuovere forme di apprendimento organizzativo. Il Nucleo Esterno di Valutazione è chiamato ad adempiere a questa funzione con una molteplicità di step previste dal protocollo INVALSI e, in modo particolare, con le interviste individuali sono uno strumento che permette di raccogliere informazioni puntuali sulle attività realizzate dalla ...