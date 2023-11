Arezzo | nuova viabilità in viale dei Carabinieri | aperta la rotatoria

Leggi su lortica

(Di venerdì 24 novembre 2023)oggi nella sua completezza, dopo l’eliminazione degli ultimi semafori rimasti attivi durante i lavori, ladidei. Un’opera il cui cantiere è attivo da mesi, portato avanti, e a termine in questa sua prima fase, senza influire in maniera particolarmente negativa sulladi un punto cruciale per il traffico, trattandosi del collegamento principale tra il raccordo autostradale e l’immissione più diretta verso il centro città. “Ladideidarà finalmente una risposta adeguata per rendere più fluida la circolazione intensa che insiste in entrata e in uscita dalla città. L’invito è quello di prestare attenzione alle nuove immissioni che regolano la direzione del ...