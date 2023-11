Arezzo | minorenne ferito gravemente alla piscina comunale

Leggi su lortica

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il personale del 118 è intervenuto oggi pomeriggio alle ore 17:04 per prestare soccorso a un, rimastoin via Gramsci ad. Il ragazzino, di 8 anni, non era nello spogliatoio come comunicato inizialmente, ma all' interno della struttura nei pressi dell'ingresso, quando si è tirato addosso un suppellettile rimanendovi schiacciato. Il minore liberato dai presenti, all'arrivo dei sanitari ne è stato disposto il trasferimento all'ospedale Meyer di Firenze in codice rosso (codice 3). Sul posto sono intervenuti: l' automedica, l'ambulanza della Croce Bianca di, Per i rilievi di legge è arrivata la polizia.