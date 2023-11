Approvato il nuovo Pnrr italiano. La Commissione Ue dà il via libera

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un doppio viapesante, che chiude, almeno per il 2023, uno dei capitoli più complessi del rapporto tra l’Italia e l’Europa, quello del. Nell’attesa di giocare l’altra e forse più delicata partita, quella relativa alla riforma del Patto di stabilità, Giorgia Meloni porta a casa un risultato non da poco: il sì dellaalla revisione del, aggiornato al rallentamento dell’economia e alla tenuta dell’inflazione e il disco verde alla quarta rata, che per Roma vale 16,5 miliardi. Partendo dalla ristrutturazione degli impegni previsti nel Piano, il governo l’aveva presentato lo scorso agosto, apportando modifiche che hanno interessato ben 144 misure tra riforme e investimenti e da quel momento avviando un’interlocuzione costante con Bruxelles. Con un obiettivo: cambiare in corsa eventuali punti ...