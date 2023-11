Appalti pubblici | per la tutela della legalità | nuovo protocollo in Prefettura

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023): siglatoina Benevento unper ladeÈ stato sottoscritto questa mattina a Benevento dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano e dal Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, dr. Luigi Barone, ild’intesa per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazionicriminalità organizzata nel settore degli. Il documento mira a rafforzare le misure di prevenzione contro le infiltrazioni criminali mediante l’inserimento da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale nei propri bandi e contratti di una clausola che impone alle ditte contraenti di dimostrare l’iscrizione negli elenchi ...