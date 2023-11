Antonella Fiordelisi ha un nuovo amore? Il gossip

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha undopo Edoardo Donnamaria? L’indiscrezione impazza sul webe Edoardo Donnamaria si sono lasciati da tempo ormai e, dopo le voci di un loro riavvicinamento, i fan ci speravano. Ma le cose stanno diversamente e lo ha chiarito Deianira Marzano, esperta di, che ha categoricamente smentito queste voci: “Non si scrivono, sentono e vedono da luglio”. Perè finita l’avventura a Pechino Express e si prepara ad unprogetto che lancerà il 27 novembre. Si tratta di una nuova linea di gioielli per l’ex gieffina. Le novità per la bella sportiva non finiscono qui perché, come riferisce Deianira, si sarebbe innamorata di un altro, voltando pagina dopo la storia con ...