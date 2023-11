Anticipazioni Gf | la sorella di Perla non ci sta e attacca Greta

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler eGF: ladiasfalta! Cos’ha detto? GF,puntata 27 novembre: ladiVatiero si scaglia controRossetti. Le dichiarazioni non passano inosservate SPOILER EGF: LADICONTRO– Dopo il riavvicinamento tra Mirko Brunetti eVatiero, in molti sono stati i telespettatori che hanno commentato ...