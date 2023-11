Anticipazioni Amici 23 | doppia eliminazione e una maglia sospesa nella puntata di domenica 26 novembre 2023

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 novembre 2023) La registrazione della decimadi23 c’è stata giovedì 23e dalledi Gossip TV sappiamo che Maria De Filippi ha ricevuto nel suo studio degli ospiti d’eccezione, mentre due allievi sono stati eliminati dal talent show, a un altro è stataladal proprio coach e ha destato scalpore l’assenza di alcuni allievi all’inizio delle riprese. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa andrà in onda su Canale 52623, sei allievi rimangono in casetta: il motivo Durante la registrazione della decimadi23, sei allievi non erano presenti in studio poiché si ...