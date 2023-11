Anniversario morte Maradona | in programma per domani due eventi organizzati da Stefano Ceci

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 novembre 2023)andranno in scena a Napoli due iniziative per ricordare Diego Armandonel terzodella sua scomparsa. La giornata disegnerà il terzodella scomparsa di Diego Armando, e Napoli si prepara a commemorare la leggenda calcistica con dueda, custode dei diritti d’immagine del Pibe de Oro in Italia. Alle 11, la mascotte Dieguito si muoverà dal Gran Caffè Gambrinus e si dirigerà verso Piazza Plebiscito, dove si unirà ai tifosi didi tutte le età per selfie e momenti di condivisione. Un’occasione speciale per ricordare il grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Alle 18, nel ...