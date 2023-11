Animali domestici e pericoli | a cosa fare attenzione

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 novembre 2023) Chiunque ospiti in casa un animale domestico, cane, gatto o altro tipo di animaletto, in genere vuole tenerlo al sicuro e in salute, proprio come un membro della famiglia: eppure nelle nostre case, che ci sembrano il luogo migliore dove i nostri pets possono stare, isono molti e poco conosciuti. LEGGI ANCHE – I nomi dei nostri amici a quattro zampe cambiano nel tempo (ma anche da Nord a Sud) Sapevate ad esempio che molti gatti ogni anno muoiono a causa del letto contenitore? Un tipo di letto diffusissimo, che offre uno spazio sottostante al materasso a cui si accede alzandolo: i gatti potrebbero rimanere incastrati nel meccanismo oppure imprigionati dentro e finire schiacciati o soffocati. Vale la pena quindiun controllo in più ogni volta che si apre e si chiude questo particolare tipo di letto, ma anche ...