(Di venerdì 24 novembre 2023) L’exdi Newè stato citato in giudizio per violenza sessuale a Newdalla sua exesecutiva Brittany Commisso , un’accusa cheha negato con veemenza. Commisso è entrato nel vivo della legge sulla violenza sessuale di New, scaduta il Giorno del Ringraziamento, ripetendo essenzialmente affermazioni che risalgono al 2021… secondo cuiavrebbe tentato di avere rapporticon lei e l’avrebbe molestata sessualmente. Ha affermato che lui le aveva fatto avanceindesiderate e commentizzati sul suo aspetto. Brittany Commisso selfie withafter he allegedly ...

Perché la statua di Marsha P. Johnson è una vittoria per tutti

, l'ex Governatore dello Stato di New York le ha dedicato un parco a Brooklyn , il Marsha P. Johnson State Park, precedentemente noto come East River State Park. Passeggiando per quest'...

Per il post Adams come sindaco di New York spunta il nome di ... La Voce di New York

Andrew Cuomo accused of sexual assault by former executive assistant Brittany Commisso in new lawsuit CBS News

Andrew Cuomo, ex governatore di New York, denunciato per molestie sessuali dall’ex assistente

L'ex governatore di New York Andrew Cuomo è stato citato in giudizio per violenza sessuale a New York dalla sua ex assistente ...

Gov. Hochul just launched a 'Commission on the Future of Health Care.' But what does that mean

The commission could play a significant role in shaping what the future of health care looks like and be a crucial sounding board for the governor in crafting future proposals.