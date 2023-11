Andrea Giambruno trasloca dopo la separazione da Giorgia Meloni | ecco dove andrà

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 24 novembre 2023)cambia casalada. La sua vita è ormai scandita dal lavoro lontano dalle telecamere e dalle incombenze quotidiane legate alla gestione della figlia Ginevra.lo scandalo dei fuorionda imbarazzanti trasmessi dal programma “Striscia la notizia”, l’ex compagno della premier si è ritirato a vita privata mantenendo un basso profilo. Adesso cambia domicilio ed è alle prese con il trasloco, così come mostrano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”. Come tutti ricorderanno,la messa in onda delle frasi sessiste e inopportune pronunciate daaveva comunicato la rottura con il compagno ...