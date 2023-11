Amici | sfida per gli ultimi classificati della gara di canto | sono stati gli allievi stessi a giudicare

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Durante il daytime andato in onda venerdì 24 novembre, Rudy ha chiamato in studio tutti i cantanti. Questa volta, a differenzapuntata, non ci saranno dei giudici esterni. Non avranno neanche i voti dei prof. Di solito glisottovalutano i giudizi degli esperti, perciò Zerbi ha proposto una, dove saranno loroa votare i compagni. I voti vanno da 4 a 7 e si è chiesto di evitare voti per simpatie: “Bisogna essere veri. Ci vuole oggettività” ha esclamato il professore. Ogni cantante ha scelto con quale ...