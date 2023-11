Amici 23 | anticipazioni del 26 novembre | doppia eliminazione e provvedimento disciplinare

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Sapevamo già che ad23 le sorprese non mancano mai, ma la puntata di domenica 26ci lascerà senza parole:e un. Insomma, non ci fanno mancare nulla. Partendo dagli ospiti, hanno presentato i loro nuovi singoli Luigi Strangis e Gaia Gozzi, mentre la gara di canto è stata giudicata da Orietta Berti e Stash, mentre la gara di ballo Rebecca Bianchi e la gara di improvvisazione Marcello Sacchetta. Ma andiamo con ordine e partiamo dall’inizio di questa ...