Amichette massacrate | qualcosa di deprecabile | chi le asfalta a Reazione a Catena

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) No, non c'è mai pace per, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 sembra essere legato a doppio filo alla polemica, come se fosse uno dei pilastri su cui si basa il format. Polemica che non riguarda lo studio, ma il pubblico a casa, sempre pronto a menar fendenti commentando la puntata in tempo reale su X. E quanto accaduto nell'emissione di giovedì 23 novembre non fa eccezione. Nella puntata del compleanno di una delle, il terzetto che ormai da qualche giorno domina, ecco che le campionesse in carica - dopo essersi confermate all'Intesa vincente contro gli sfidanti di turno, gli Un due tre - riescono ad incrementare il loro bottino vincendo anche al gioco finale, quello dell'Ultima. Già: Milena, Alessandra e Simona si stanno ...