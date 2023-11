Amedeo muore a 16 anni | un intero paese in lutto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) Una terribile malattia ha spazzato via tutti i suoi sogni e le sue passioni. E’ immenso, a San Giuseppe Jato, il cordoglio per la morte diGrande, ragazzo di soli 16, iscritto al terzo anno del liceo scientifico Santi Savarino di Partinico. In una nota della direzione scolastica dell’istituto si legge: “La comunità scolastica del liceo Santi Savarino si stringe intorno ai genitori diGrande, alunno della classe III O, spentosi prematuramente dopo una difficile e travagliata lotta contro una malattia, che ha affrontato con coraggio e speranza. La sua scomparsa lascia un segno profondo in quanti, sebbene per poco tempo, lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la forza, la tenacia e la voglia di vivere”. “è stato un indomabile guerriero” Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. “Tutti ...