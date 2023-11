Amazon | proteste e scioperi in tutto il mondo contro il Black Friday

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ilè una giornata di protesta per i lavoratori di, cone mobilitazioni in 30 Paesi nelche toccheranno anche il sito italiano di Castel San Giovanni

Amazon: manifestazioni e scioperi in Europa nel giorno del 'Black Friday' - 2

"MakePay" e' una campagna globale coordinata da Uni Global Union, secondo la quale scioperi esi svolgeranno in piu' di 30 paesi dal Black Friday al Cyber Monday.

Proteste contro Amazon in Europa: lavoratori e attivisti scioperano per i diritti e le condizioni di ... Il Sole 24 ORE

In vari paesi europei sono in programma proteste di lavoratori di Amazon per il Black Friday Il Post

Black Friday, i lavoratori di Amazon incrociano le braccia

membro di Amazon Teamsters di Local 396 in California. La protesta in Italia In Italia il centro della protesta è Piacenza, ma si registrano meno adesioni nel resto del Paese a una settimana dallo ...

La protesta globale dei lavoratori Amazon in occasione del Black Friday. “Se siamo uniti l’azienda non può competere con noi”

Il black friday, venerdì nero, così chiamato perché con le (s)vendite i bilanci dei negozianti, in rosso fino a quel momento, passano “in nero” ossia in utile. Ma anche quest’anno la nota cromatica pe ...