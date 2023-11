Allerta meteo per il vento - scuole chiuse a Montecatini. Strage di alberi

Maltempo - allerta meteo in Campania per venti forti

Allerta meteo scuole chiuse giovedì 23 novembre : stop in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Scuole chiuse allerta meteo giovedì 23 novembre : stop in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Puglia - maltempo : allerta temporali e vento. Otto regioni in codice giallo - zone di Calabria e Sicilia in arancione Protezione civile - previsioni meteo

L'assessore Del Trecco commenta la gestione del maltempo: 'È stato un lavoro encomiabile'

Tutto questo è stato possibile grazie alla preparazione della macchina comunale a ogni livello: quando martedì abbiamo ricevuto l'della protezione civile, Ambiente Spa ha modificato il ...

Allerta meteo, il sindaco di Catania non chiude le scuole e viene minacciato: “Ti sparo in testa”. La sua reazione: “Sgrammaticato e volgare” Orizzonte Scuola

Rossano: forte nubifragio causa disagi e allagamenti

di Antonio Le Fosse – Paura a Rossano per il violento nubifragio che si è abbattuto in queste ore in città. Strade, sottopassi e box completamente allagati. Alto anche il rischio idrogeologico con i t ...

Scuole chiuse, Megna: scelta immotivata e dannosa

Scuole chiuse per maltempo, un fenomeno ricorrente. Giovanna Megna (Civico 22) in una nota ricorda: «Anche lo scorso anno in questo esatto periodo le scuole erano chiuse a Benevento ...