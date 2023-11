Alle Nazioni Unite non è stato «concesso il pieno controllo normativo su Internet»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il 14 novembre 2023 èpubblicato un post su Facebook in cui si afferma chesarebbe«silenziosamenteilsu». Nel contenuto social viene citato «il disegno di legge di 59 pagine dell’UNECSO sic» intitolato «Linee guida per la governance delle piattaforme digitali». Nel post è inoltre presente un link a un articolo in inglese dell’11 novembre 2023 del sito The Exposé in cui viene riportata questa presunta notizia. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, The Exposé è sito britannico classificato dalla società di contrasto alla disinformazione NewsGuard come «generalmente inaffidabile», di cui ci ...