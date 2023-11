Allattamento artificiale | mini-guida a una pratica o scelta da non demonizzare

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dimmi come allatti e ti dirò che madre sei. L’è, forse più della gravidanza, l’elemento intorno al quale giudicare una madre. Allatti al seno? Stai facendo il tuo (non sia mai che venga rivolto un complimento o un’espressione non critica). Allatti con il latte? Non sei una buona madre. In realtà la questione, come spesso accade, è più delicata e frutto non solo di aspetti prettamente medici ma anche e soprattutto culturali e sociali. L’materno è andato incontro nel corso dei secoli, parallelamente anche alle scoperte scientifiche e tecnologiche, a numerosi cambiamenti. Il ricorso all’, come riportato nell’approfondimento dedicato dalla Società Italiana di Pediatrica Condivisa (SIPEC) è antico quanto l’uomo. Quando mancava il latte materno o ...