Alla Scuola di Polizia la cerimonia di consegna delle onorificenze sportive

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Caserta. Si va definendo l’elenco dei benemeriti dello sport che sfileranno in passerella lunedì 4 dicembre in occasione della tradizionaledi fine d’anno organizzata dDelegazione Provinciale Coni, guidata da Michele De Simone, in una location prestigiosa, e cioè l’Aula Magna dellaAllievi Agenti delladi Stato, peraltro sede del prestigioso Gruppo SportivoFiamme Oro. Tra i massimi riconoscimenti attribuiti dCommissione Centrale Benemerenze: la Stella d’Oro al merito sportivoSocietà Schermistica “Pietro Giannone” di Caserta, presieduta da Giustino De Sire, e ai dirigenti Amedeo Marzaioli di Maddaloni, storico animatore e promotore del ciclismo, e Domenico Del Piano di Aversa, tra i fondatori del tiro con l’arco in ...