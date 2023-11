Alla Promoberg arriva la prima edizione della “Fiera dell’Orientamento”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Venerdì 24 e sabato 25 novembre la galassiascuola si ritrovadi Bergamo per la’ organizzata dProvincia di Bergamo in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo e il supporto di(nel padiglione A) e per l’ottavadegli ‘Stati GeneraliScuola Digitale’ ideata dall’Associazione Impara Digitale e organizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo (nel padiglione B). Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di, intervenendo all’incontro di presentazione...