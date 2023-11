(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) –rà il suo rapporto commerciale con laMotorsport in Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi. Una partnership iniziata nel 2018 a distanza di oltre 30 anni di assenza dalla Formula 1,tornerà a competere ai massimi livelli grazie a uncommerciale, strategico e

Alfa Romeo: si conclude in F1 il sodalizio con la Sauber

In occasione del Gran Premio di Abu Dhabi si concluderà la cooperazione commerciale in F1 trae Sauber Motorsportconcluderà il suo rapporto commerciale con la Sauber Motorsport in Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi. Una partnership iniziata nel 2018 a ...

Alfa Romeo lascia la Formula 1 dopo 6 anni Il Sole 24 ORE

Alfa Romeo, tutte le monoposto del rientro in F1 Autosprint.it

Alfa Romeo: si conclude in F1 il sodalizio con la Sauber

In occasione del Gran Premio di Abu Dhabi si concluderà la cooperazione commerciale in F1 tra Alfa Romeo e Sauber Motorsport ...

“Lascia la Formula 1 dopo 6 anni”: fine di un’era, ufficiale l’addio

Adesso è ufficiale, ad Abu Dhabi l'ultima gara. "Lascia la Formula 1 dopo sei anni": lacrime e commozione per fan e tifosi.