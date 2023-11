Alessia Marcuzzi | dopo il flop di Boomerissima | torna con un nuovo programma | ecco quando e come sarà

Leggi su donnapop

(Di venerdì 24 novembre 2023)sappiamo – circa due anni fa ha deciso di prendere per sé un periodo sabbatico lontana dalla televisione, per concentrarsi su altri progetti.qualche mese, però, èta in televisione (in Rai) con il, che se inizialmente è sembrato ricompensarla della scelta fatta, nell’ultimo periodo, invece, ha registrato...