Alemao | “Se il Napoli batte l’Atalanta tornerà ad avere sicurezza e autostima”

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’ex centrocampista del, Ricardo, ricorda Maradona e si sofferma sulla sfida di domani con. Nel corso di un’intervista a “Marte Sport Live”, l’ex centrocampista del, Ricardo, ha offerto interessanti prospettive sul presente della squadra azzurra.ha condiviso la sua visione sul cambio di allenatore e sulle possibilità di riscatto della squadra. “Sinceramente mi aspettavo che dopo lo scudetto dell’anno scorso, ilpotesse aprire un ciclo. La squadra andava molto bene, ora mi sembra abbia qualche difficoltà di troppo. Ad ogni modo siamo a novembre, c’è ancora tempo per rimediare: se sabato vince a Bergamo controe fa risultato anche con Inter e Juve si rimette in corsa, quando batti le grandi ...

Alemao

Prelevato sul finire degli anni '80 dall'Atletico Madrid grazie al lavoro di Luciano Moggi , il centrocampista brasiliano, superati alcuni guai fisici iniziali, diverrà un perno deldi ...

Il pronostico di Alemao: 'Vi dico che succede se il Napoli batte l'Atalanta' AreaNapoli.it

Alemao: “Il Napoli può tornare in corsa per lo scudetto a Bergamo. Su Maradona…” CalcioNapoli1926.it

TWEET SSCN - Atalanta-Napoli, i precedenti: "Un duello sempre divertente e intenso"

NAPOLI - Il Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato una foto dove introduce il match contro l'Atalanta: "Un duello sempre divertente e intenso. Scopri le statistiche sul match". 2 ...

Il pronostico di Alemao: "Vi dico che succede se il Napoli batte l'Atalanta"

Ricardo Alemao ha parlato del momento che vive il Napoli soffermandosi sul cambio allenatore, Mazzarri farà di tutto per rimettere in sesto gli azzurri. Ricardo Alemao, ex centrocampista del Napoli di ...