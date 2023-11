Alberto Scagni è in coma dopo l’aggressione in carcere

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 novembre 2023)si trova infarmacologico: le percosse, violente e ripetute, che due detenuti gli hanno inferto inlo hanno ridotto in condizioni molto gravi. Al momento il detenuto, condannato per l’omicidio della sorella Alice, si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo,essere stato soccorso dagli agenti neldi Marassi.Leggi anche:massacrato di botte in, gli agenti: “Assalto brutale”torturato e picchiato a sangue: salvato dagli agenti La violenza abbattutasi suè stata devastante: ad aggredirlo sarebbero stat due detenuti che erano ...