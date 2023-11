Al Museo delle Streghe un workshop a ritmo di Tumba

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Benevento “Janua” ospiterà il 2 dicembre 2023, a partire dalle ore 9.30 e fino alle 12.30, “MUSICALMENTE: fare musica per/come i bambini a scuola e a casa con l’approccio Tumpa”, undi formazione rivolto ad educatori e docenti, dal Nido alla Scuola Primaria, ai genitori e ai professionisti dello spettacolo, a cura del maestro Luigi Giova. Il corso ha un’impostazione pratica ed esperienziale, offre elementi operativi da sperimentare direttamente con i bambini per un’idea di musica come strumento educativo ed interdisciplinare. Contiene proposte didattiche sperimentate con il supporto metodologicoprincipali teorie ed approcci pedagogico-musicali basate sullo sviluppocompetenze e sui potenziali, anche ...

Stellantis protagonista alla mostra 'Drive Different' organizzata dal MAUTO

Il modello unico è unacinque Topolino one - off create come omaggio di FIAT per festeggiare il 100° anniversario Disney. Per la micromobilità urbana è presente nelle sale deldi Torino '...

Al Museo delle Storie, le Mura di Bergamo si mettono in mostra L'Eco di Bergamo

Il 3 dicembre è l'ultima Domenica al Museo gratuita del 2023 ... Reggia di Caserta

MuSa Museo di Salò, la passeggiata della linea: 100 protagonisti del disegno contemporaneo

La Civica Raccolta del Disegno di Salò – una tra le più prestigiose collezioni di opere su carta in Italia – compie quarant’anni, e celebra ...

Musei in Musica 2023 a Roma: il programmi con gli eventi, le aperture straordinarie e i biglietti

Una notte al museo per ascoltare la musica pagando il biglietto un solo euro: questo è quanto previsto per la sera di sabato 25 novembre 2023 dai ...