Agresti | «Inter in partenza con più risorse | ma Juventus in casa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha presentato la partita tra, in programma domenica sera. Il giornalista la ritiene comunque una gara aperta. DERBY D’ITALIA ? A Radio Radio Mattino Sport e News, Stefanoha detto la sua sul match di domenica: «Launa parte dei giocatori che guadagnano tanto non li ha: come Pogba o Danilo. Quindi questo credo inciderà molto e penso che inl’abbia più, però credo anche che lasia nelle condizioni di mettere in difficoltà l’. Giocando inpuò anche vincere, importante per la Juve non perdere questa partita. Ma un pareggio andrebbe ad entrambe bene».-News - Ultime notizie e calciomercato ...