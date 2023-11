Aggiornamento sullo status degli Young Bucks dopo Full Gear

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ai fratelli Jackson hanno perso contro Chris Jericho e Kenny Omega, usando un low blow durante il match contro il loro amico, e sfogando la loro rabbial’incontro. Brandon Cutler ha annunciato che glisi prenderanno un periodo di pausa. La situazione attuale, stando a Sean Ross Sapp di Fightful, prevede un turn heel dei fratelli, ed un nuovo capitolo della loro carriera in AEW, con Brandon Cutler che assumerà maggiormente il ruolo di portavoce. Secondo Dave Meltzer gli, dovrebbero fondare un nuovo gruppo con lo stesso Brandon Cutler, e probabilmente Colt Cabana, sul quale ci sono ancora delle riserve. L’idea è tenere fuori un po’ i fratelli Jackson, facendoli ...

Era nato in Veneto il 3 ottobre ed è morto poco più di un mese dopo. Ettore è il neonato affetto da Sma la cui storia ha contribuito a riaccendere l'interesse sullo screening neonatale esteso. Un diritto sancito dalla legge - che impone di ricercare alla nascita 49 malattie. Ma altre 7 - tra cui la Sma - appunto - hanno tutte le caratteristiche per potere essere valutate. Alcune Regioni lo fanno ma autonomamente. Il Veneto - su base volontaria - da gennaio 2024. Il decreto di aggiornamento dell'elenco manca da due anni

Selvaggina sicura a tavola: le regole da ATS Brianza

La conferenza è stata anche l'occasione per unstato di diffusione della peste suina africana in Lombardia e sulle procedure di biosicurezza da adottare per identificare ...

Cittadini di paesi terzi: l'UE aggiorna le norme sullo status di ... Consilium.europa.eu

Conferenza stato città e autonomie locali: intesa sull'aggiornamento ... Ministero dell'Interno

SEGRETARIA/o AMMINISTRATIVA/o

gestire comunicazioni via mail o altro strumento sulle condizioni di utilizzo e su ogni altra ... per finalità di gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software usati dal Titolare; ...

Acer Swift Edge 16: leggero, sottile e con schermo OLED | Test & Recensione

Acer Swift Edge 16 è un latpop sottile e leggero con schermo OLED e tanta potenza, grazie al processore Ryzen 7 7840U di ultima generazione.