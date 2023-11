“Affari tuoi” | la confessione del concorrente lascia Amadeus senza parole

Leggi su tvzap

(Di venerdì 24 novembre 2023) NEWS TV. In un episodio recente del popolare show televisivo italiano “”, condotto da, unha rivelato un dettaglio sorprendente del suo passato,ndo il presentatore e il pubblico. Giancarlo di Angri, originario della Campania, ha condiviso la sua straordinaria storia di vita, che include il suo percorso particolare, una svolta che ha catturato l’attenzione di tutti. Leggi anche: Giallo in Rai: “” va in onda con una puntata vecchia, cosa sta succedendo Leggi anche:”, la super vincita di mamma e figlia: tuttiin studio Ladi Giancarlo ad ...