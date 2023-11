Afas contro la violenza sulle donne

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 24 novembre 2023) PERUGIA – Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale. Una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questo giorno invita a sensibilizzare su questa tematica. Purtroppo, i fatti di cronaca evidenziano quanto questo sia estremamente necessario.vuole fare la sua parte, instillando in chiunque entri in farmacia, il seme, indispensabile e fondamentale, della riflessione, su un argomento di così grande valore. Tutte le farmacie e la parafarmacia sanitariaposizioneranno una sedia, a mo’ di pietra d’inciampo, sulla quale verrà posato un paio di scarpe rosse; mentre sulla spalliera un cartello bianco riporterà la frase “Chiama il 1522. Non soccombere”. Il 1522 è un servizio pubblico, gratuito h24. È un ...