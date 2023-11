AEW | Jim Ross sta affrontando dei seri problemi di salute

(Di venerdì 24 novembre 2023) Durante l’ultimo episodio del suo podcast, Jim, voce leggendaria del wrestling nordamericano, ha rivelato di stare avendo a che fare condiabbastanza. Nonostante sia sotto contratto come commentatore in AEW, di recente si è preso una lunga pausa proprio per rimettersi in, ma a quanto pare la strada sembra tutta in salita. Ecco le sue parole al Grilling JR Podcast. Il rischio di coma diabetico “Ho la glicemia impazzita e sto cercando di tenerla sotto controllo. Al momento non ci sto riuscendo. Ce l’ho intorno a 400, è pericoloso. C’è il rischio di coma diabetico.”Ha aggiunto che la sua routine quotidiana gira attorno a molte cure mediche, a tal punto che gli “sembra quasi di avere un appuntamento dal dottore ogni giorno”. Inoltre, ha da poco iniziato con le ...

Jim Ross spoke in great deal about the state of his current health and it sounds like he's struggling, to say the least.

Jim Ross was a fan of AEW Full Gear 2023, but there's one match in particular he feels overdelivered and deserves extra praise as a result.