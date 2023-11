AEW Continental Classic | A Collision annunciati i primi due match del gruppo azzurro

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nell’ultima puntata di Dynamite, andata in onda nella notte tra mercoledì e giovedì, abbiamo assistito aitre incontri della Gold League del. Sabato sera atoccherà al: Eddie Kingston affronterà Brody King, mentre Daniel Garcia sfiderà Claudio Castagnoli. Rinviato invece iltra Bryan Danielson e Andrade El Idolo a Dynamite mercoledí prossimo. Questo permetterà all’American Dragon di recuperare ulteriormente dall’infortunio all’orbita. Questa settimanaandrà in onda in contemporanea con WWE Survivor Series. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.