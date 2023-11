Adriano Celentano condanna il femminicidio e cambia l’Ave Maria | ”…per noi uomini assassini”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Anche il famoso cantantesi è schierato duramente nella lotta contro il, così come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo stanno facendo in questi ultimi giorni. La notizia dell’omicidio di Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta ha sconvolto un’intera nazione, causando un’ondata di proteste social e non. Così anche l’autore di 24mila baci ha deciso di dire la sua opinione sul caso attraverso il suo account social Instagram. Scopriamo insieme cosa ha detto e come hanno reagito i suoi fan-follower.e la modifica del testo delIl cantante ultra settantenne non è molto attivo sui canali social, ma quando condivide qualcosa si tratta sempre di parole potenti che arrivano dritte al ...