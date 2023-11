Addio allo smart working per i lavoratori fragili? Ore decisive per centinaia di dipendenti

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sono giorni di attesa per i, curiosi di sapere se potranno continuare a fruire dello. Irischiano di dover rinunciare, dopo giugno 2024. Idovranno rinunciare? – InformazioneOggi.itLa Ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha dichiarato che il prossimo 31 dicembre scadrà la validità della normativa emergenziale. Il Governo, tuttavia, sembrerebbe intenzionato a non prorogare il lavoro agile semplificato per alcune categorie die, nel dettaglio, per iprivati con figli minori di 14 anni. Ma ...