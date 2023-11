Adani torna a parlare della Bobo TV | «Interrompere così ingiusto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Le parole di Lelesulla fineTV: «Una situazione molto grave nei comportamenti, specie da parte di un amico» Lele, intervistato da Play Tv, èto afine repentinaTV e l’addio suo, di Ventola e Cassano. Di seguito le sue parole. «Non eravamo solo un gruppo di persone che ha sparigliato le carte e inventato un nuovo modo di fare comunicazione, ma non per celebrarci ma per ringraziare le tante persone che ci seguivano. Interromperloè stato, è stato sbagliato e ha rivelato una situazione molto più grave nei comportamenti rispetto all’aspetto professionale che è quella che ci conduce all’amicizia che ci legava».