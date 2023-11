Adam Gueddar sul Lecce | “All’improvviso non ho più giocato Cerco un club che mi vuole davvero”

(Di venerdì 24 novembre 2023)critica il, la sua ex squadra. Il centrocampista classe 2005 racconta come è andata la sua esperienza in Salento in un’intervista a Footmercato: “Quando sono arrivato lì, ho pensato che sarebbe andato tutto bene – dice -. Ho iniziato bene il campionato e trovato i miei spazi, poiscompaio. Quindi vado dal mio allenatore e gli chiedo cosa c’è che non va. lui mi dice che va tutto benissimo benissimo e poi cambia argomento. Ha evitato l’argomento facendomi capire che la decisione veniva dai piani alti. E questa emarginazione corrisponde al momento in cui ho interrotto i contatti con i miei ex agenti dopo aver appreso che avevano usurpato la firma di mio padre”. E aggiunge: “Questa storia mi ha fatto un po’ schifare il calcio, ho visto il vero volto di questo mondo. Sono solo affari. ...

Gueddar spara a zero sul Lecce: "Mi hanno trattato malissimo". A ottobre s'è svincolato TUTTO mercato WEB

Amiens, Lecce : le terrible enfer vécu par Adam Gueddar Foot Mercato

Amiens, Lecce: the terrible hell experienced by the nugget Adam Gueddar

