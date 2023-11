Accusare di deriva patriarcale l’Italia delle “donne al comando” è l’ennesimo delirio della sinistra

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) In Italia esiste il patriarcato? Esisterebbe proprio oggi che per la prima volta a governare è una donna, con un’altra donna che guida il più importante partito di opposizione e con una donna che presiede la Corte Costituzionale… L’ondata di commozione per l’omicidio di Giulia Cecchettin ha portato a tutto questo, ad andare oltre la razionalità e, come accade sempre in Italia, a introdurre sistemi surrettizi che mettano in correlazione il fatto che ci sia la destra al governo e che per questo gli uomini ammazzano, come se non lo avessero fatto in abbondanza negli ultimi dieci anni in cui governava la. Come se non lo facessero da decenni e, soprattutto, in posti dove storicamente il patriarcato non è mai esistito: in Germania, in Olanda, in Inghilterra, per non parlare degli americani. Tutte culture protestanti, detto per inciso. Ora, sarebbe curioso capire ...