Accademia a caccia vittoria nel derby con la Volare nell’ottava di campionato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodiper l’Volley che domani pomeriggio alla Palestra Alberti di Benevento affronterà la, gara valevole per l’ottava giornata del. La partita metterà di fronte le uniche due squadre del girone a non aver ancora collezionato unain questa stagione e, pertanto, in punti in palio sono molto pesanti. L’, infatti, deve decisamente puntare allaper poter far partire il suoe la corsa alla salvezza che resta comunque difficile ed in salita. Una situazione difficilmente prevedibile alla vigilia e dalla quale le beneventane non riescono ad uscire ma che può ancora essere recuperata con un filotto importante fino al termine della ...