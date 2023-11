“Accade d’Inverno Spoleto illumina il Natale”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il rettore Valerio De Cesaris: “Oggi ci fermiamo per parlare, non tanto per ricordare” “In un mondo che si muove a ritmi frenetici, dove ogni notizia viene rapidamente soppiantata dalla successiva, riusciamo ancora a fermarci e lasciarci toccare veramente da ciò che?” – questa la riflessione del professor Valerio De Cesaris, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, in un silenzio carico di emozione di fronte a una folla raccolta sulla scalinata del Campus, tra docenti, personale e studenti dell’Ateneo e del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Perugia.“Oggi ci fermiamo non solo per ricordare, ma per riflettere, soprattutto sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin”, ha aggiunto De Cesaris, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura del rispetto verso tutti, in particolare le donne e le persone più vulnerabili. La Giornata ...