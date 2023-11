Abodi | Giornata contro violenza sulle donne sia ogni giorno

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2023 “Il significato di questa serata è che non si esaurisca questa serata che ladi domani sia, il 1522 sia comunque una presenza in caso in cui sia necessario non soltanto per denunciare qualcosa nei confronti di una donna ma anche da parte di terze persone che possano avvertire un rischio verso una persona cara” lo ha dichiarato AndreaMinistro dello Sport dopo la cerimonia di illuminazione di Palazzo Chigi per lala. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev