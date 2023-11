A24-A1 | chiusure notturne da Roma verso Firenze

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sul Ramo di allacciamento A24-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene daed è diretto sulla A1, nelle cinque notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, con orario 22-6. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24Teramo, uscire a Tivoli e poi rientrare dalla stessa stazione in direzione di, per poi immettersi sulla A1. (Com/Red/Dire)

...un intervento sugli apparati radicali spontanei cresciuti ai bordi della strada che richiededella viabilità. Infine, sarà riqualificato viale Togliatti in direzione dell'Autostradacon ...

Tantissime le manifestazioni e i cortei in giro per la Capitale nel prossimo weekend. In programma anche la mezza maratona e la prima domenica ecologica del periodo autunno-inverno 2023/2024 ...

Riprenderanno venerdì 17 i lavori di riqualificazione profonda di via Palmiro Togliatti. Il cantiere iniziato ad aprile è stato interrotto a giugno per permettere ad Areti di compiere un importante in ...