A Paul Schrader il Premio alla Carriera “Laceno d’Oro”

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il leggendario cineasta statunitense interverrà ad Avellino durante lo storico festival fondato da Pasolini per ritirare ild'Oro. Regista e sceneggiatore di culto,sta per arrivare in Italia per ritirare ild'Oro", che gli verrà consegnato nel corso della 48esima edizione deld'Oro International Film Festival di Avellino, in programma dal 3 al 10 dicembre al Cinema Partenio.sarà oggetto di una retrospettiva durante la quale verranno proiettati alcuni dei suoi lavori più apprezzati. Il cineasta terrà anche una masterclass aperta al pubblico per raccontare la sua idea di cinema e ...