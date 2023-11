A BYmyCAR Milano il futuro della mobilità e le società benefit

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 24 novembre 2023) Oltre 100 persone hanno assistito ieri, giovedì 23 novembre, alla presentazionenuova BMW i5 elettrica presso. Grande interesse per le tematiche di sostenibilità affrontate durante una conversazione tra manager ed imprenditori La sostenibilità è un argomento che sta riscuotendo un crescente interesse nella: secondo la ricerca annuale promossa da LifeGate, nel 2023 sono 39,5 milioni gli italiani, 8 su 10 (79 per cento), che si dichiarano appassionati e interessati alle tematiche sostenibili. In relazione allaelettrica, per il 72 per cento dei soggetti (77 per cento secondo la Gen Z) l’acquisto di autoveicoli elettrici è un processo che va incentivato e che rappresenta uno dei cardininuova consapevolezza sociale, economica ed ambientale: non ...