A Bergamo oltre un migliaio i partecipanti al corteo contro la Manovra - Foto

(Di venerdì 24 novembre 2023) LA MOBILITAZIONE. Cgil e Uil hanno organizzato un partecipatoche ha attraversato il centro diper arrivare in Prefettura.

A Bergamo record di bocciati in prima superiore : oltre il 14%. I presidi : “Didattica personalizzata e più orientamento”

Mobilità - a Bergamo oltre 1600 docenti hanno chiesto il trasferimento : l’80% vuole tornare al Sud per il carovita e lo stipendio basso

Dal serramentista al carpentiere : oltre 200 offerte di lavoro in provincia di Bergamo

Cisl - oltre 40 sindacalisti da Bergamo a Roma per la manovra. Corna : «Sanità e pensioni da rivedere»

Napoii, Mazzarri a quota 2.75 nel duro esordio contro l'Atalanta

Il nuovo allenatore dei campani ha avuto pochi giorni per conoscere la squadra e Gasperini proverà a sfruttare questo vantaggioal fattore casa: il segno 1 sulla gara diè a 2.65, ...

A Bergamo oltre un migliaio al corteo contro la Manovra L'Eco di Bergamo

Rsa a Bergamo, la Cisl: «Le domande cresciute del 70%, sono oltre 14 mila, 40 al giorno» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Previsioni meteo: il crollo termico, la neve, i venti oltre 100 km/h. L’inverno sta per conquistare l’Italia

Imminente cambio di scenario. Per la prima volta dopo molto tempo le temperature scendono sotto media. Ipotesi di fiocchi bianchi in Pianura Padana la prossima settimana. La mappa di 3bmeteo ...

Atalanta-Napoli, Carrozzieri: “In casa la Dea deve vincere, l’importante sarà fermare Kvara. Mazzarri Farà bene”

Atalanta-Napoli, Carrozzieri, ex difensore che ha giocato con la Dea, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare il match delle 18.00 ...