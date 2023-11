5 cocktail con rum per bere bene | variando un po'

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il rum, in tutte le sue meravigliose forme, è un ingrediente fondamentale per la storia della mixology. Molticon rum, infatti, sono tra i più diffusi e apprezzati nei bar di tutto il mondo. Quando si pensa al rum è probabile che, a ragione, si evochi un'immagine mentale di splendide spiagge di sabbia bianca, palme e mare. La sua storia, infatti, è legata al mare, ma lo è in modo tormentato. Si dice che il rum, nella sua prima forma, risalga all'antica Cina. Si parla di distillati artigianali, in voga da migliaia di anni. Spesso molto concentrati, venivano miscelati con succhi e sciroppi naturali o acqua, in una sorta di primitivicon rum. Tutte le forme storiche di questo celebre prodotto hanno una cosa in comune: sono create attraverso la distillazione del succo di canna da zucchero o di altri sottoprodotti correlati, come la ...